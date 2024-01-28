Командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа заявил, что ход войны был бы совсем другим, если бы украинским силам с самого начала было разрешено использовать западные боеприпасы без ограничений.

Об этом он сообщил в интервью Sky News.

Неижпапа рассказал, что его военно-морской флот с радостью возьмет на себя командование двумя британскими военными кораблями, которые, как сообщается, королевскому флоту, возможно, придется досрочно вывести в отставку из-за нехватки моряков на фоне кризиса с набором персонала.

"Мы должны иметь возможности сделать так, чтобы Россия навсегда отказалась от мысли даже смотреть в сторону Украины, в том числе на море", - заявил он.

Издание напоминает, что союзники согласились начать поставлять Украине дальнобойные ракеты только в прошлом году. Украинские силы использовали их для поражения целей в оккупированных Россией частях Украины, но не в глубине России из-за опасений по поводу эскалации конфликта.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель согласился, что Украине нужно передать больше дальнобойных и зенитных ракет в ответ на недавние массированные обстрелы.

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