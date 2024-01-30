Президент Украины Владимир Зеленский предложил западным странам перестать платить украинским беженцам, а передать эти деньги Украине.

Об этом он сообщил в интервью ARD.

"Например, какой-то человек выехал, находится за границей и получает поддержку от Германии. Мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Я сейчас не о наших украинцах в Германии, я вам обобщаю это. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины. А потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги, в зависимости от того, где находится этот человек", - заявил президент в интервью ARD.

Он отметил, что сейчас беженцы вывозят деньги из Украины, там получают деньги от европейских стран, но эти средства тоже остаются в пределах ЕС.

Ранее в НБУ сообщили, что украинцы тратят за границей с банковских карт по $35 млн ежедневно. По его данным, постоянный отток из Украины средств населения в категории "путешествия" за 2022 год составил более $20 миллиардов, а в 2023 году - $18 миллиардов.

Также сообщалось, что за 2023 год статус беженца захотели получить в Европе треть миллиона украинцев. В EUAA считают, что поток беженцев в ЕС не уменьшится в следующем году.