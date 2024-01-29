Украинцы за границей тратят с банковских карт по 35 миллионов долларов ежедневно.

Статистику по оттоку финансов из Украины через расходы украинцев за границей приводит зампред Национального банка Сергей Николайчук.

По его данным, постоянный отток из Украины средств населения в категории "путешествия" за 2022 год составил более $20 миллиардов, а в 2023 году - $18 миллиардов.

В Нацбанке уточнили, что с апреля 2023 года и по сей день суммарно с украинских банковских карт за границей расходуется по $35 миллионов в сутки.

Этот показатель серьёзно вырос после начала полномасштабного вторжения в силу массового выезда за границу беженцев, когда многие из них тратят деньги со своих украинских карт (что и учитывается НБУ как отток средств из Украины по статье "путешествия").

При этом обратный поток - поступления от украинцев, находящихся за рубежом (которые были одним из основных каналов притока валюты в страну) - снижается. Если за 2021 год этот показатель составил $14 миллиардов, то в 2022 году он упал до $12,5 миллиарда, а за 11 месяцев 2023 года снизился до $10,6 миллиарда.

Таким образом, в настоящее время украинцы больше выводят денег из страны, чем поставляют в украинскую экономику.

Сегодня Владимир Зеленский призвал возвращаться в Украину мужчин мобилизационного возраста. По его словам, они нужны не только на фронте, но и для поддержки экономики - чтобы платить налоги.

Ранее мы сообщали, что беженцы выводят за границу больше денег, чем заводится в Украину в виде переводов.