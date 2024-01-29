Правительство Норвегии предлагает ввести новые ограничения для украинских беженцев.

Их озвучил на брифинге министр труда и инклюзивности Тонье Бренна.

Сайт правительства перечисляет эти предложения:

Украинцы больше не будут получать финансовую поддержку, если они решат жить в частном порядке, а не в центре приема беженцев. Государство больше не будет покрывать расходы на домашних животных для вновь прибывших просителей убежища. На практике у вновь прибывших не будет возможности жить в центре приема беженцев с домашними животными. Будет введено требование пятилетнего проживания для получения права на бесплатные стоматологические услуги для лиц в возрасте 19-24 лет. Введут требование о проживании в течение 12 месяцев для получения права на единовременное пособие, которое в настоящее время составляет 92 648 норвежских крон (около 9,2 тысяч долларов). Вводится требование о более длительном проживании в Норвегии для получения основных и дополнительных льгот. Пособие для супругов и сожителей без детей сокращается в общей сложности примерно на 6 000 норвежских крон в месяц.

Также сообщается, что нынешней зимой правительство уже ввело следующие меры:

Ограничена возможность путешествовать туда и обратно между Украиной и Норвегией. Проживание и транспорт больше не предлагаются украинцам, путешествующим в другие места, кроме Национального центра прибытия в муниципалитете Роде. Для получения доступа к ряду льгот через национальное страхование требуется период проживания в Норвегии.

Ранее Норвегия решила выплачивать 1,5 тысячи евро украинцам, которые захотят вернуться в Украину. Для ее получения необходимо подать уведомление о выезде из Норвегии.

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