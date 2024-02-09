СМИ сообщили, кто будет командовать Сухопутными войсками вместо Сырского и возглавит Генштаб вместо Шапталы
Новым командующим Сухопутными войсками вместо занявшего пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского станет первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники в Минобороны.
А Генштаб вместо Сергея Шапталы (об отставке которого пока официально не уведомлялось) возглавит командующий Силами территориальной обороны ВСУ, бывший заместитель командующего Сухопутными войсками по теробороне (2020-2022 гг.) Анатолий Баргилевич.
Анатолий Баргилевич. Фото из открытых источников
Напомним, что, отправляя в отставку Залужного, президент анонсировал смену руководства ВСУ.
"Из Генштаба ещё уйдёт Шаптала. Все остальные – неопределённо", - рассказывал на днях журналистам инсайдер.
Мы также сообщали, что Сырский уже сделал первое заявление в должности главкома ВСУ.
"На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это чёткое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учётом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнёров", - заявил Сырский.