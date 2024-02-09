Новым командующим Сухопутными войсками вместо занявшего пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского станет первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники в Минобороны.

А Генштаб вместо Сергея Шапталы (об отставке которого пока официально не уведомлялось) возглавит командующий Силами территориальной обороны ВСУ, бывший заместитель командующего Сухопутными войсками по теробороне (2020-2022 гг.) Анатолий Баргилевич.

Анатолий Баргилевич. Фото из открытых источников

Напомним, что, отправляя в отставку Залужного, президент анонсировал смену руководства ВСУ.

"Из Генштаба ещё уйдёт Шаптала. Все остальные – неопределённо", - рассказывал на днях журналистам инсайдер.

Мы также сообщали, что Сырский уже сделал первое заявление в должности главкома ВСУ.

"На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это чёткое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учётом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнёров", - заявил Сырский.