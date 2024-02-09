В Киев приехала двухпартийная делегация американских конгрессменов.

Об этом сообщила в соцсети Х посол США Бриджит Бринк.

Делегацию возглавляет глава комитета по разведке Палаты представителей республиканец Майк Тернер. Вместе с ним прибыли республиканец Френч Хилл, республиканец Зак Нанн, демократ Эбигейл Спанбергер и демократ Джейсон Кроу.

Как мы писали, вчера Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопроса о границе с Мексикой.

"Это очень хороший первый шаг", - отреагировал на событие лидер демократического большинства сенатор Чак Шумер.

Однако, во-первых, предстоит еще само голосование за документ, а во-вторых, даже если Сенат утвердит этот законопроект, его сможет провалить Палата представителей.

Между тем в Белом доме США рассматривают вариант заставить европейские страны платить за американское оружие и отправлять его в Украину. Это лишь одна из стратегий действий администрации Джо Байдена на случай, если Конгресс продолжит блокировать выделение помощи Киеву.