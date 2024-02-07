Компромиссный законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США не прошёл первое процедурное голосование в американском Сенате.

Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Документ не получил нужные 60 голосов.

Законопроект предусматривал выделение Украине 60,06 миллиарда долларов, Израилю — 14,1 миллиарда долларов. На обеспечение безопасности границы предусматривалось выделение 20,23 миллиарда долларов.

Новость прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны", спрогнозировав, как будут дальше развиваться события после провала голосования по компромиссному законопроекту.

"Ранее американские СМИ сообщили, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер планирует теперь вынести на голосование законопроект о финансировании Украины, Израиля и Тайваня без вопроса о границе США. Отметим, однако, что ещё в прошлом году контролирующие нижнюю палату Конгресса республиканцы заявили, что не будут голосовать за законопроект о помощи Украине без решения проблемы с нелегальной миграцией через границу с Мексикой. И со стороны республиканцев не было никаких заявлений о том, что их позиция в этом вопросе изменилась", - пишет канал.

Вчера лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл признал, что обсуждаемый компромиссный вариант проекта о расходах на границу США с Мексикой и помощи Украине, Израилю и Тайваню "не станет законом".