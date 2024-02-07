Лидер большинства в Сенате Чак Шумер (демократ) планирует вынести на голосование законопроект о финансировании Украины, Израиля и Тайваня - без южной границы США.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники.

Это связано с тем, что республиканцы Палаты представителей четко заявили, что не пропустят законопроект, где все объединено.

Хотя Шумер по-прежнему планирует провести голосование по объединённому пакету, чтобы дать возможность демократам говорить в ходе предвыборной кампании, что они пытались решить кризис на границе, отмечает издание.

А когда этот законопроект будет отклонен, то на голосование вынесется новый - с Украиной и без границы.

Отметим, что ещё в прошлом году республиканцы заявили, что не будут голосовать за законопроект о помощи Украине без решения проблемы с незаконной миграцией через границу с Мексикой.

В то же время, вариант решения по границе, который содержится в подготовленном Сенатом законопроекте, не устраивает республиканцев в Палате представителей.

Напомним, президент США Джо Байден потребовал от законодателей из Конгресса "немедленно" принять и представить ему на стол для подписания сенатский законопроект о помощи Украине и охране границы.