Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл признал, что обсуждаемый компромисс по расходам на границу США с Мексикой и помощи Украине, Израилю и Тайваню "не станет законом".

Об этом пишет американский журнал Politico.

Издание сообщает, что МакКоннелл, по сути, объявил пакет пограничной безопасности и помощи Украине, Израилю и Тайваню "мёртвым", заявив репортерам, что "у нас нет реального шанса принять закон".

При этом сообщается, что МакКоннелл, ранее выступавший за этот пакет, изменил свою позицию после встречи с республиканским руководством Палаты представителей.

"Спикер (нижней палаты Конгресса Джонсон - Ред.) дал нам совершенно ясно понять, что это (рассматриваемый пакет - Ред.) не станет законом", - объяснил МакКоннелл.

Вслед за этим лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что демократы в Сенате выразили "гнев" и "глубокое разочарование" позицией республиканцев.

"Лидер МакКоннелл и республиканская конференция развернулись на 180 градусов. У них трясутся колени от страха перед Дональдом Трампом", - добавил Шумер.

Правда, МакКоннелл сделал некоторую уступку, предложив рассматривать вопросы о границе и о помощи Украине, Израилю и Тайваню по отдельности. Он заявил, что демократическому руководству следует "переоформить" эти положения о иностранной помощи.

Но Шумер не сказал, вернётся ли он к законопроекту, ориентированному только на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее лидер демократов Сената призвал республиканцев поддержать законопроект о границе.

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