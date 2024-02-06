Республиканцы в Конгрессе США готовятся сорвать двухпартийное соглашение о помощи Украине.

Об этом пишет газета Financial Times.

Как отмечает издание, законопроект "может стать последним шансом для администрации Байдена добиться новой военной поддержки Украины". Однако ведущие республиканцы в Палате представителей уже выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что "любое рассмотрение этого законопроекта Сената в его нынешней форме - пустая трата времени".

Но и в самом Сенате документ может провалиться. Его должны поддержать как минимум 12 из 49 сенаторов-республиканцев, так как ожидается, что некоторые демократы тоже проголосуют против него, поскольку считают меры в отношении ситуации на границе с Мексикой слишком драконовскими.

"Но критика со стороны некоторых законодателей-республиканцев была жестокой - и похоже, она обрекает законопроект на провал. Даже некоторые сенаторы-республиканцы, близкие к руководству партии, которое одобрило сделку, колеблются или выражают явное несогласие", - говорится в статье.

Издание напоминает, что по меньшей мере 19 сенаторов-республиканцев заявили, что будут голосовать против законопроекта, "что означает его провал с первого раза".

Это "еще один признак растущего числа и влияния сторонников жесткой изоляционистской линии на Капитолийском холме по мере того, как Трамп укрепляет свое господство над партией".

Между тем сегодня в Белом доме признали, что Вашингтон не сможет продолжать военную помощь Киеву, если Конгресс США не примет законопроект о дополнительных расходах на это.

Вчера лидер демократов Сената Чак Шумер призвал республиканцев поддержать законопроект о границе.