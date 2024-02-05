Украина может исчезнуть, если республиканцы не поддержат сенатский законопроект на цели нацбезопасности и будут ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Об этом заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер в эфире MSNBC.

"Слишком многие республиканцы, включая спикера Майка Джонсона, до смерти боятся Дональда Трампа, который говорит, - давайте подождем, пока я не стану президентом, на что потребуется не меньше года. Украина может исчезнуть", - сказал Шумер.

По его мнению, за время ожидания Трампа ситуация на границе также может значительно ухудшиться.

Также Шумер заявил, что без помощи Украине Путин "может прорваться через Украину и даже в Восточную Европу", сообщает газета The Hill.

Напомним, Сенат США представил законопроект, который, в случае принятия, позволит разблокировать военную помощь Украине. Его планируют поставить на голосование уже на этой неделе (предположительно в среду).

Двупартийное соглашение включает в себя 20 миллиардов долларов на укрепление мексиканской границы. Ещё порядка ста миллиардов долларов идут на нужды Украины, Израиля и Тайваня.

Ранее спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон говорил, что сенатское соглашение о границе и Украине "будет мертво" по прибытию в Палату представителей. По его словам, потенциальное соглашение по поводу границы, от которого зависит финансирование Украины, обречено на провал, даже если пройдет голосование в Сенате.