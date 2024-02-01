На следующей неделе Сенат США вынесет на голосование соглашение о безопасности на американской границе и помощи Украине.

Как пишет Politico, об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

По словам Шумера, в ближайшие дни (в пятницу или уже в воскресенье) будет опубликован текст соглашения об усилении контроля за границей с Мексикой, что было условием Республиканской партии для одобрения помощи Украины. Проголосовать в Сенате по этому вопросу планируют на следующей неделе не позже среды.

"Это даст членам достаточно времени, чтобы прочитать законопроект перед голосованием по нему", - объяснил Шумер.

Ранее спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон заявил, что сенатское соглашение о границе и Украине "будет мертво" по прибытию в Палату представителей. По его словам, потенциальное соглашение по поводу границы, от которого зависит финансирование Украины, обречено на провал, даже если пройдет голосование в Сенате.

Также сообщалось, что Конгресс США, вероятно, разделит выделение помощи Украине и усиление южной границы.