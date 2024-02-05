Сенат США представил законопроект, который, в случае принятия, позволит разблокировать военную помощь Украине.

Его планируют поставить на голосование уже на этой неделе (предположительно в среду).

Двупартийное соглашение включает в себя 20 миллиардов долларов на укрепление мексиканской границы. Ещё порядка ста миллиардов долларов идут на нужды Украины, Израиля и Тайваня.

Президент США Джо Байден поддержал законопроект и призвал республиканцев Палаты представителей его поддержать.

А вот спикер Палаты представителей Май Джонсон объявил законопроект "мертвым".

"Я видел достаточно. Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и он даже близко не поможет положить конец пограничной катастрофе, которую создал президент", - написал Джонсон на своей странице в соцсети X.

Напомним, на днях лидер большинства в Сенате Чак Шумер говорил, что проголосовать за соглашение об усилении контроля за границей с Мексикой, что было условием Республиканской партии для одобрения помощи Украины, планируется не позже среды, 7 февраля.

В свою очередь спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон ранее говорил, что сенатское соглашение о границе и Украине "будет мертво" по прибытию в Палату представителей. По его словам, потенциальное соглашение по поводу границы, от которого зависит финансирование Украины, обречено на провал, даже если пройдет голосование в Сенате.