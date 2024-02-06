Ближайшие три дня покажут, проголосуют ли в Сенате США за новое финансирование помощи Украине вместе с ужесточением миграционной политики.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона.

Дипломат напомнила, что изначально новое финансирование помощи Украине в США хотели голосовать отдельно. Но потом присоединились помощь Израилю, а также защита границ от мигрантов.

При этом, по словам Маркаровой, весь декабрь в Конгрессе заявляли, что без границ новое финансирование для Украины невозможно. Сейчас же основной проблемой остается миграционная политика.

Но сейчас для Украины не имеет значения, будут ли голосовать финансирование вместе с границами или нет. Главное - чтобы новые средства для помощи нашей стране выделили.

"Сенат определился, что он будет голосовать это вместе. Ближайшие три дня покажут, будет ли этот закон проголосован вместе. Дальше - дело за Палатой. Но для того, чтобы любой закон стал законом, обе палаты должны его проголосовать перед подписью президента", - заявила Маркарова.

Напомним, Сенат США представил законопроект, который, в случае принятия, позволит разблокировать военную помощь Украине. Его планируют поставить на голосование уже на этой неделе (предположительно в среду).

Двупартийное соглашение включает в себя 20 миллиардов долларов на укрепление мексиканской границы. Ещё порядка ста миллиардов долларов идут на нужды Украины, Израиля и Тайваня.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер уже заявил, что "Украина может исчезнуть", если республиканцы не поддержат сенатский законопроект на цели нацбезопасности и будут ждать возвращения в Белый дом Дональда Трампа.