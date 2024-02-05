Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал "ужасным" законопроект Сената, который предлагает выделить деньги на Украину, Израиль, Тайвань и границу с Мексикой.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своих соцсетях.

"Только дурак или радикальный левый демократ будет голосовать за этот ужасный законопроект о границе, который даёт право на закрытие границ только после 5000 приёмов в день, когда у нас уже есть право закрыть границу сейчас, что и необходимо сделать", - написал кандидат в президенты.

Трамп призывает принять отдельный законопроект о границе и иммиграции, без привязки к помощи другим государствам.

Напомним, западные обозреватели считают, что из-за позиции Трампа Украина может вообще не получить помощь от США в 2024 году.

Последствия этого решения могут быть "катастрофическими", ведь Украина уже страдает от нехватки боеприпасов, из-за чего растут потери, снижается приток добровольцев и нет возможности планировать будущие операции.

Мы также сообщали, что, по данным New York Times, в НАТО обсуждают будущее Альянса без США в случае избрания Трампа президентом.