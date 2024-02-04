Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу Белого дома Джо Байдена на пять процентов на гипотетических выборах президента США. Трамп получил бы 47% против 42% у Байдена.

Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала NBC News.

Однако, как указывает канал, есть опция, при которой мог бы победить и действующий президент США.

Отвечая на вопрос, каким будет выбор, если Трампа осудят за уголовное преступление, избиратели отдали Байдену 45%, а его республиканскому оппоненту - 43%.

Кроме того, свежие соцопросы свидетельствуют, что Дональд Трамп опережает свою соперницу по республиканским праймериз Никки Хейли по уровню поддержки среди избирателей даже в её родном штате Южная Каролина, где она ранее занимала пост губернатора. Исследование показало, что Дональд Трамп имеет над Хейли преимущество в 26%.

Напомним, по данным январского соцопроса, бывший президент США Дональд Трамп тоже опережал по симпатиям избирателей действующего главу Белого дома. Тогда Байден уступал Трампу с 41% против 44%. Сразу 10% респондентов заявили, что поддержали бы кого-то третьего, а 4% не определились с ответом.

Ранее мы рассказывали, что в январе Дональд Трамп своеобразно поздравил Байдена с отработанной на посту половиной срока. По словам экс-главы Белого дома, "Америка открыта для мигрантов из тюрем и психушек".

В свою очередь, как писала газета Politico, Джо Байден называет Трампа "больным у@бком" и "грёбаным м@даком".