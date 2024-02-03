Действующий президент США Джо Байден называет бывшего главу государства Дональда Трампа "больным у@бком" и "грёбаным м@даком".

Об этом пишет Politico.

"Президент описал Трампа давним друзьям и ближайшим помощникам как "больного у@бка", который наслаждается чужими несчастьями, по словам трех очевидцев. По словам одного из людей, который разговаривал с президентом, Байден недавно сказал о Трампе: "Какой же этот парень гребаный м@дак", – говорится в статье.

Белый дом отказался от комментариев, пишет издание.

Эти эпитеты, как отмечает издание, иллюстрируют гнев, который он испытывает к человеку, которого сместил с поста президента и с которым, вполне возможно, столкнется снова, отмечает Politico.

Кампания Трампа осудила Байдена за его высказывания.

"Очень жаль, что бесчестный Джо Байден неуважительно относится к президентству как публично, так и в частном порядке. Но, опять же, нет ничего удивительного в том, что он не уважает 45-го президента так же, как он не уважает американский народ своей провальной политикой", - заявил Крис Лацивита, старший советник предвыборной кампании Трампа.

Ранее стало известно, что глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба считает, что с Трампом "можно работать".