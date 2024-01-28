Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал атаку дронов на военную базу Соединенных Штатов в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и десятки были ранены. Нападение экс-президент США связывает с последствиями политики действующего главы Белого дома Джо Байдена.

Соответствующее заявление Трамп опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Ужасный день для Америки... Эта наглая атака на Соединенные Штаты является еще одним ужасающим и трагическим последствием слабости и капитуляции Джо Байдена", - говорится в сообщении.

По словам Трампа, еще "три года назад Иран был слабым, сломленным и полностью находящимся под контролем, благодаря политике максимального давления".

"Затем пришел Джо Байден и дал Ирану миллиарды долларов, которые режим использовал для распространения кровопролития и резни по всему Ближнему Востоку. Этого нападения никогда бы не произошло, если бы я был президентом, даже не было бы шанса. Точно так же, как поддерживаемое Ираном нападение ХАМАС на Израиль никогда бы не произошло, война в Украине никогда бы не произошла, и прямо сейчас у нас был бы мир во всем мире. Вместо этого мы находимся на грани Третьей мировой войны", - написал Трамп.

Экс-президент США добавил, что инцидент с нападением на военную базу является "еще одним доказательством того, что нам необходимо немедленное возвращение к миру через силу, чтобы не было больше хаоса, разрушений и потерь драгоценных американских жизней".

"Наша страна не сможет выжить с Джо Байденом в качестве главнокомандующего", - подытожил Трамп.

Также появилась реакция на атаку по базе США в Иордании главы Пентагона Ллойда Остина.

"Я возмущен и глубоко опечален гибелью трех наших американских военнослужащих и ранением других в результате нападения прошлой ночью на силы США и коалиции... Поддерживаемые Ираном ополченцы несут ответственность за эти продолжающиеся нападения на силы США, и мы ответим в любое время и в любом месте по своему выбору. Президент и я не потерпим нападений на американские войска и предпримем все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов", - заявил Остин.

Напомним, что на силы США и коалиции в Ираке и Сирии уже было совершено не менее 158 атак. Официальные лица неизменно называли постоянные атаки беспилотников и ракет безуспешными, поскольку они не приводили к серьезным травмам или повреждению инфраструктуры. Таким образом сегодня впервые официально признана гибель американских военных в результате ударов на Ближнем Востоке с начала войны в Газе.

Мы не раз писали, что в последнее время резко участились удары по американским базам в Ираке и Сирии. Их наносят местные шиитские группы, которые считаются союзными Ирану.