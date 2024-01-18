Американские объекты в Иракском Курдистане снова подверглись атаке БПЛА.

Об этом сообщает Shafaq News.

По информации агентства, взрыв был слышен в районе аэропорта Эрбиля, в американском консульстве сработали сирены.

Напомним, предыдущий удар по Эрбилю был нанесен Ираном в понедельник. Иракские агентства сообщали, что в Эрбиле был нанесен удар по авиабазе США и консульству США. По сообщению Shafaq News, первая атака была нацелена на авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. База используется силами США и Ирака.

По словам источников, аэропорт Эрбиля прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки". Несколько взрывов прогремело также возле консульства США. Источники ABC утверждали, что пострадавших среди американских военных нет.

Недавно США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене. Между тем Евросоюз через месяц хочет направить военные корабли в Красное море, где хуситы обстреливают торговые суда.

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