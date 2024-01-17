В результате вчерашнего удара Ирана по иракскому Эрбилю, вероятно, погиб председатель совбеза Демократической партии Иракского Курдистана Сулейман Амин Надер.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim, называя Надера одной из важнейших фигур Иракского Курдистана.

Он якобы сотрудничал с израильской разведкой и участвовал в организации теракта, в результате которого погиб иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде в 2020 году.

Западные СМИ писали, что в Эрбиле погибла семья влиятельного курдского бизнесмена.

Той же ночью Иран также атаковал сирийский Идлиб. Тегеран утверждает, что уничтожил "базу Моссад", но СМИ пишут, что там погибли боевики, связанные с "Аль-Каидой".

Ранее мы сообщали, что вчера Иран впервые нанес ракетный удар по Пакистану. Сообщают, что удар пришелся по штабам, наносился ракетами и беспилотниками, в результате чего цели оказались уничтожены. КСИР впервые нанес удар по территории Пакистана.

Сегодня стало известно, что Пакистан пригрозил Ирану ответными мерами на ракетный удар. Исламабад заявлял, что в результате обстрела погибли двое детей.