Пакистан отозвал своего посла в Тегеране через день после того, как Иран нанес по стране авиаудар, в результате которого погибли двое детей.

Об этом сообщает The Washington Post.

Исламабад гневно осудил нападение как "вопиющее нарушение" своего воздушного пространства и заявил, что в результате погибли двое детей.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балоч заявила, что "неспровоцированное и вопиющее нарушение Ираном суверенитета Пакистана является нарушением международного права и целей и принципов устава ООН".

Также Пакистан попросил иранского посла, который находился с визитом в Тегеране в момент нападения, не возвращаться. Иран не сразу признал решение Пакистана.

Напомним, 16 января Иран впервые нанес ракетный удар по Пакистану. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявляет, что удар был нанесен по штабам террористической группировки "Джайш аль-Залм" в Пакистане.

Шесть дронов с бомбами и ракеты поразили дома, в которых, по утверждению боевиков, проживали дети и жены их боевиков.

Ранее КСИР ударил ракетами и беспилотниками по авиабазе и консульству США в Ираке.