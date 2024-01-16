Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), входящий в Вооруженные силы Ирана, нанес ракетный удар по штабам террористической группировки "Джайш аль-Залм" в Пакистане.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его информации, удар по штабам наносился ракетами и беспилотниками, в результате чего цели уничтожены. КСИР впервые нанес удар по территории Пакистана.

В сообщении Tasnim указану, что удар пришелся по району Ко Сабз в пакистанской провинции Белуджистан.

Напомним, вчера КСИР ударил ракетами и беспилотниками по авиабазе и консульству США в Ираке. Иран заявил, что нанес удары по "шпионской базе" в иракском Эрбиле, запустив баллистические ракеты класса "земля-земля" типа "Фатх 110". Также в Эрбиле был нанесен удар по авиабазе США и консульству США.

Этому предшествовала ракетная атака США и Великобритании по Йемену. Сегодня Йемен тоже подвергся американским ударам. В связи с эскалацией заговорили о возможности начала большой войны в регионе. "Страна" подробно анализировала, что происходит на Ближнем Востоке и как это скажется на Украине.