Около берегов Йемена в Красном море ракета попала в принадлежащее США торговое судно.

О произошедшем сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на источники в британских ВМС. Позже военные США подтвердили эту информацию.

Экипаж подбитого сухогруза не пострадал.

Боеприпас ударил по кораблю примерно в 95 морских милях к юго-востоку от Йемена. Как утверждают источники агентства, "удар был нанесён с воздуха". При этом каких-либо подробностей инцидента не сообщается.

Специалисты по морской безопасности предполагают, что пострадавшее судно принадлежит США и вошло в Красное море под флагом Маршалловых Островов.

Как уточнили американцы, удар был нанесён по американскому контейнеровозу Gibraltar Eagle противокорабельной баллистической ракетой. Боеприпас не нанёс судну значительных повреждений и сухогруз смог продолжить движение.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) тоже подтвердил попадание ракеты в судно в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аден.

Вероятнее всего, ракету по сухогрузу выпустили хуситы, объекты которых накануне подверглись массированным ударам авиации США и Британии.

Мы также сообщали, что по информации The New York Times, после ударов йеменские хуситы сохранили около 75% своих боеприпасов и способность атаковать корабли.