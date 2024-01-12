В ночь с 11 на 12 января вооруженные силы США и Британии нанесли удары по контролируемой хуситами части Йемена. Вашингтон и Лондон объявили это ответом на нападения хуситов на корабли в Красном море (хуситы заявляют, что атакуют корабли, которые следуют в Израиль, либо принадлежат израильтянам в ответ на действия израильской армии в секторе Газа).



Означает ли это начало большой войны на Ближнем востоке и какие последствия новое обострение будет иметь для Украины?



1. Начнем с предыстории. Хуситы – шиитское движение, союзное Ирану. Их путь к власти в Йемене начался в 2011-2012 годах, когда в странах Ближнего Востока прошли "майданы", вошедшие в историю как "арабская весна" - массовые антиправительственные протесты. Они погрузили огромный регион в пучину войн и террора. Не избежал этой участи и Йемен. Там "майдан", который активно поддержали хуситы, привел к свержению президента Салеха, правившего страной более 30 лет. Новый президент Хади не смог удержать ситуацию в Йемене под контролем и уже в 2014 году страна оказалась на грани гражданской войны. В начавшемся хаосе резко усилились хуситы – как наиболее организованная и боеспособная сила из всех враждующих группировок. В начале 2015 года они взяли под свой контроль столицу город Сану и наиболее густонаселенные регионы на севере и западе страны, а также начали наступление на юг.

В ответ соседние арабские страны во главе с Саудовской Аравией "по просьбе легитимного президента Хади" начали вооруженную интервенцию против хуситского "Майдана". Интервенцию поддержали США, а Иран оказал поддержку хуситам. Началась большая война, вызвавшая грандиозную гуманитарную катастрофу – авиация коалиции бомбила йеменские города и блокировала страну с моря. Миллионы людей оказались на грани голода, погибли тысячи мирных жителей. Но военные успехи саудитов и их союзников оказались крайне незначительными. Хуситы проявили себя как умелые и высокомотивированные солдаты. Именно они впервые использовали различные ноу-хау, которые сейчас применяет Украина в войне с Россией. Например, удары беспилотниками по тылам противника, которыми, в частности, был атакован в 2019 году крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

Перелом в войне наступил в 2020 году, когда хуситы нанесли войскам коалиции ряд крупных поражений. В 2021 году, убедившись, что Саудовская Аравия не может добиться военного успеха, о прекращении поддержки интервенции в Йемен заявил Байден. А в 2022 году было заключено перемирие. Параллельно, при посредничестве Китая, Иран начал восстановление отношений с саудитами. В тоже время, ситуация в Йемене далека от стабилизации. Страна остается фактически расколотой.



2. Нынешнюю атаку США и Британии на Йемен многие уже окрестили "началом новой войны". Но это громко сказано. Речь пока идет о ракетных ударах англо-американской коалиции по хуситам и ответных ударах хуситов, а также проиранских группировок в Ираке, по американцам (что и раньше происходило). Возможно, они станут более интенсивными и приведут к большим жертвам среди американских солдат, но принципиально это на расклад сил на Ближнем востоке и на войну в секторе Газа не повлияет. Йемен находится далеко от театра военных действий, как бы на "ближневосточном отшибе". Но и США не могут нанести критический урон хуситам одними лишь воздушными ударами, о которых, тем более, западная пресса предупреждает весь мир заранее.

Даже предотвратить новые нападения хуситов на корабли в Красном море это вряд ли поможет. Чтоб сокрушить хуситов нужно проводить полномасштабную сухопутную операцию. Но сил для нее в регионе у Запада нет. А Саудовская Аравия вряд ли захочет повторить свой печальный опыт интервенции в Йемен, если только хуситы сами на нее не нападут.

3. Поэтому большая война возможна лишь если в дело вступит Иран, нанеся удар, например, по американскому флоту и военным базам в Персидском заливе. И/или он побудит ливанскую Хезболлу открыть второй фронт против Израиля. Насколько это вероятно? Теоретически, такого варианта исключать нельзя.

Общий военно-стратегический баланс сил на Ближнем Востоке сейчас складывается не в пользу Запада. Армия Израиля – ключевого союзника США в регионе, за почти три месяца с момента начала сухопутной операции так и не смогла полностью взять под контроль сектор Газа и разгромить ХАМАС – несколько десятков тысяч боевиков без систем ПВО и почти без тяжелого вооружения. Это указывает на крайне тяжелые перспективы, если Израиль вступит в войну с куда более сильной Хезболлой, не говоря уже об Иране.

Американский флот в Персидском заливе уязвим перед ударами иранской армии, ответные удары американской авиации по Ирану (без применения ядерного оружия) вряд ли смогут нанести ему критический ущерб, а сухопутной армии для вторжения в Иран у США в регионе под рукой нет. Саудовская Аравия и Турция в этот проект в нынешних условиях вписываться, скорее всего, не будут. Поэтому нельзя исключать, что планы "перевернуть шахматную доску" у Ирана действительно есть. Однако вряд ли поводом для этого станет обстрел Йемена. Повод потребуется более серьезный. И должны созреть дополнительные условия.



4. Если проанализировать публичные заявления и поступающую информацию, то сейчас план Ирана и его союзников примерно такой. Во-первых, продолжать требовать прекращения огня в секторе Газа. Это единственное с чем согласны все исламские страны, несмотря на противоречия друг с другом. И сейчас они дружно давят на Запад, чтоб тот в свою очередь надавил на Израиль. США пока против остановки войны, но вероятность, что они поменяют свою точку зрения не нулевая, с учетом описанной выше тяжелой военно-стратегической ситуации в регионе.

Активность хуситов в Красном море - один из элементов давления, которое, скорее всего, будет продолжено. Остановка войны без разгрома ХАМАС на Ближнем Востоке будет воспринята как однозначная победа "оси сопротивления", центральную роль в которой играет Иран. Это же, с большой долей вероятности, вызовет острый внутренний кризис в Израиле, который на некоторое время парализует его политическую и военную волю. В-третьих, Иран постарается выдавить из Ирака американцев. Постоянные удары по базам США – один из способов давления. И премьер Ирака на днях уже призвал иностранные войска покинуть территорию страны.

Следующим, ключевым, этапом станет выдавливание американского флота из Персидского залива и обнуление влияния США в ключевом нефтеносном регионе планеты. Но, естественно, не факт, что Ирану этот план удастся реализовать. Потому что американцы и Израиль наверняка попытаются его торпедировать на любом из этапов. Да и соседи Ирана в лице Саудовской Аравии и Турции вряд ли заинтересованы в резком усилении влиянии Тегерана. Однако серьезным ограничителем эффективности любых действий Вашингтона будет все то же изменение баланса сил на Ближнем Востоке. Повторить в отношении Ирана опыт быстрых победоносных войн против Ирака 1991 и 2003 годов США сейчас не в состоянии. А попытка все ж таки реализовать военный сценарий может стать для Вашингтона опаснейшей ловушкой, который втянет американцев в большую войну в крайне неблагоприятных для них условиях.



5. Последствия для Украины любого нового обострения на Ближнем Востоке очевидны на примере войны в секторе Газа и они негативные. Переключается внимание мира с Украины на новую войну. Перенаправляются потоки оружия, в котором нуждаются ВСУ. Под серьезным давлением оказывается и Запад, который все больше обвиняют в двойных стандартах. Почему западные страны осуждают удары России по Украине, но при этом продолжают поддерживать Израиль, который бомбит сектор Газа? Почему Вашингтон осуждает нападение РФ на Украину как нарушение международного права, но при этом сам, без санкции ООН, наносит ракетные удары по Йемену? Это делает еще более трудной задачей для Украины и ее союзников переломить позицию стран "глобального юга", которые сейчас помогают России выдержать санкционный удар Запада. Война в Украине с каждым новым обострением на Ближнем Востоке (да и в любом другом месте в мире) все больше превращается для международного сообщества просто "в еще одну войну".

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