Президент США Джо Байден подтвердил удары по йеменским хуситам.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США - совместно с Британией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов - успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства", – заявил Байден.

США заявляют, что атаковали с воздуха около 60 целей в Йемене, сбросив более сотни высокоточных боеприпасов.

CNN пишет, что сегодня утром новые взрывы были слышны в портовом городе Ходейда на западе Йемена.

Хуситы в свою очередь заявляют, что предприняли ответные атаки на военные корабли США и Великобритании в Красном море.

Публикуются кадры, как утверждается, пуска йеменских баллистических ракет.

Также, по словам хуситов, Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для связанных с Израилем кораблей, пока "война в Газе не прекратится".

Россия созвала на сегодня заседание Совбеза ООН по ситуации в Йемене.

Напомним, накануне газета The Times писала, что США и Великобритания могут начать войну против хуситов в Йемене в ближайшие часы.

Перед этим йеменские хуситы заявили о массированном ударе по американскому кораблю в Красном море.