США атаковали десятки объектов хуситов в Йемене. Байден подтвердил удары
Президент США Джо Байден подтвердил удары по йеменским хуситам.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США - совместно с Британией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов - успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства", – заявил Байден.
США заявляют, что атаковали с воздуха около 60 целей в Йемене, сбросив более сотни высокоточных боеприпасов.
CNN пишет, что сегодня утром новые взрывы были слышны в портовом городе Ходейда на западе Йемена.
Хуситы в свою очередь заявляют, что предприняли ответные атаки на военные корабли США и Великобритании в Красном море.
Публикуются кадры, как утверждается, пуска йеменских баллистических ракет.
Также, по словам хуситов, Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для связанных с Израилем кораблей, пока "война в Газе не прекратится".
Россия созвала на сегодня заседание Совбеза ООН по ситуации в Йемене.
Напомним, накануне газета The Times писала, что США и Великобритания могут начать войну против хуситов в Йемене в ближайшие часы.
Перед этим йеменские хуситы заявили о массированном ударе по американскому кораблю в Красном море.