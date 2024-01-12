Йеменские хуситы ошибочно атаковали ракетами танкер, перевозивший российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на британскую компанию морской безопасности Ambrey.

Инцидент произошел 12 января у берегов Йемена. Отмечается, что ракеты приземлились в воду, не причинив вреда ни экипажу, ни судну.

По словам собеседников издания, это уже второй случай, когда хуситы случайно атакуют танкер с российской нефтью.

Напомним, в ночь с 11 на 12 января вооруженные силы США и Британии нанесли удары по контролируемой хуситами части Йемена. Вашингтон и Лондон объявили это ответом на нападения хуситов на корабли в Красном море (хуситы заявляют, что атакуют корабли, которые следуют в Израиль либо принадлежат израильтянам, в ответ на действия израильской армии в секторе Газа).

Мы разбирались, означает ли это начало большой войны на Ближнем Востоке и какие последствия новое обострение будет иметь для Украины.

Между тем сегодня Владимир Зеленский заявил, что четверо украинских моряков находятся в плену у йеменских хуситов. По словам президента, Украина будет работать над возвращением своих граждан.