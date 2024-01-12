Четверо украинских моряков находятся в плену у йеменских хуситов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

По словам Зеленского, Украина будет работать над возвращением своих граждан.

Тем временем МИД заявил, что четырех украинцев захватили на территории Сомали. По словам спикера министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, граждане были членами экипажа вертолета миссии ООН в Сомали, потерпевшего крушение. Их личности установлены. Вместе с ними на борту находились пятеро иностранцев.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники написало, что по меньшей мере трое украинцев, а также граждане Египта, Уганды и Сомали были на борту вертолета ООН, захваченного боевиками группировки "Аль-Шабааб" в центральной части Сомали в начале этой недели.

Между тем в ночь на 12 января вооруженные силы США совместно с Британией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы угрожать судоходству.

Мы прогнозировали возможные последствия атаки на Йемен.