Новые удары по хуситам в Йемене со стороны Великобритании не планируются.

Об этом заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи, передает BBC.

По его словам, прошедшая военная операция была "ограниченной, пропорциональной и необходимой" только для защиты военных кораблей и транспортных судов в Красном море.

По его словам, британская авиация ночью нанесла удары по двум объектам хуситов в Йемене, а американские - еще по 12. Хотя США ранее заявили, что атаковали с воздуха около 60 целей в Йемене.

"В этом было много риска, и мы все должны очень гордиться тем, что сделали прошлой ночью", - заявил Хиппи.

Ранее мы писали о том, что Йемен атакоовали в ночь с 11 на 12 января. Вооруженные силы США и Британии нанесли удары по контролируемой хуситами части Йемена. Вашингтон и Лондон объявили это ответом на нападения хуситов на корабли в Красном море (хуситы заявляют, что атакуют корабли, которые следуют в Израиль, либо принадлежат израильтянам в ответ на действия израильской армии в секторе Газа).

Также мы проводили анализ, какие последствия атака на Йемен будет иметь для мира и Украины.

Напомним, что пред этим йеменские хуситы заявили о массированном ударе по американскому кораблю в Красном море.