После авиаударов по объектам хуситов в Йемене, группировка сохранила около 75 процентов своей способности стрелять ракетами и беспилотниками по кораблям, проходящим в Красном море.

Об этом сообщает The New York Times.

Генерал-лейтенант Дуглас Симс, директор Объединенного штаба вооруженных сил США заявил, что удары достигли своей цели и подорвали способность хуситов проводить сложные беспилотные и ракетные атаки.

Но два американских чиновника на условиях анонимности сообщили изданию, что даже после поражения более 60 ракет и беспилотных целей с помощью более чем 150 высокоточных боеприпасов эти удары повредили или уничтожили лишь от 20 до 30 процентов наступательных возможностей хуситов, большая часть которых устанавливается на мобильные платформы.

Напомним, что 12 января США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам в Йемене. США заявляют, что атаковали с воздуха около 60 целей в Йемене, сбросив более сотни высокоточных боеприпасов.

На следующий день США нанесла новые удары по хуситам в Йемене - почти по 30 локациям.