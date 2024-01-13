В ночь на 13 января США нанесла новые удары по хуситам в Йемене - почти по 30 локациям. Это примерно вдвое меньший масштаб, чем в ночь на пятницу.

Об этом сообщает Минобороны США.

"В 3:45 утра (время Саны) 13 января американские войска нанесли удар по радару хуситов в Йемене. Этот удар был нанесен авианосцем USS Carney (DDG 64) с использованием наземных ударных ракет Tomahawk и стал продолжением действий по конкретной военной цели, связанных с ударами, нанесенными 12 января, с целью ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда, в том числе коммерческие" - говорится в сообщении.

При этом телеканал CNN сообщил, что удар был нанесен Соединенными Штатами в одностороннем порядке.

Агентство напоминает, что после вчерашних ударов США и Британии хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету по коммерческому судну в Аденском заливе.

Напомним, что 12 января США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам в Йемене. Тогда под атакой оказались около 60 целей в Йемене, сбросив более сотни высокоточных боеприпасов.