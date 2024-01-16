На Ближнем Востоке - новый виток эскалации. После ракетной атаки США и Британии по Йемену заговорили о возможности начала большой войны в регионе.

Но это не единственный возможный новый фронт в войне.

Эксперты все чаще заявляют, что Израиль и ливанская "Хезболла" как никогда близки к полномасштабной войне.

А вчера Иран ударил ракетами по городу Эрбиль - столице иракского Курдистана. Первоначально СМИ сообщали, что под удар попала американская военная база, а также консульство США. Но позже официальные лица в Вашингтоне это опровергли. Однако американские СМИ писали, что было как минимум 8 взрывов около консульства.

При этом в Курдистане подтвердили, что удар был нанесен по дому крупнейшего курдского предпринимателя Пешрава Дзейи, которого в Иране обвиняют в связях с израильским "Моссадом". Сообщается, что убит сам Дзейи и его жена.

На этом фоне исполнилось 100 дней с момента начала войны ХАМАС и Израиля. К этой дате усилилось давление со стороны стран Запада на Нетаньяху с целью ограничить военные операции в секторе Газа. И вчера министр обороны Израиля заявил, что израильская армия действительно снижает свою активность на севере, а вскоре снизит и на юге.

Он связал это с тем, что военные цели уже практически выполнены, но очевидно, что это не так. Так как главной целью Израиля называлась ликвидация ХАМАС. А эта группировка, хоть и понесла потери, но все равно продолжает бои и сохраняет свой контроль над значительной частью сектора.

Что происходит на Ближнем Востоке, какие перспективы развития ситуации и как она может повлиять на Украину, рассказывает "Страна".

1. Йеменский фронт. Хуситы

Новый виток обострения начался с ситуации вокруг Йемена.

Йеменские хуситы уже долгое время атакуют суда, которые идут через Красное море в Израиль. В ответ на это на прошлой неделе по Йемену США и Британия нанесли несколько ракетных ударов. Что, впрочем, хуситов не остановило. Они заявили, что и дальше будут наносить удары, но при этом добавили, что в качестве "законной цели" будут воспринимать и американские, и британские суда.

Генсек ООН уже заявил, что ситуация в Красном море близка к "выходу из-под контроля". Все больше мировых компаний вынуждены выбирать для своих судов маршрут вокруг Африки, чтобы не идти через Красное море.

США же заявляют о возможности новых ударов по Йемену.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, чем дольше будут продолжаться такие удары, тем больше риск, что США и Великобритания окажутся втянутыми в войну. Он напоминает, что Саудовской Аравии понадобилось больше 8 лет на то, чтобы выйти из конфликта, после того как она вмешалась в гражданскую войну в Йемене, а хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, лишь еще больше укрепили там свои позиции.

США ударили по контролируемой хуситами территории на берегу Красного моря, в том числе по столице Сане. Источник: BBC

Хуситы в начале 2015 года захватили столицу Йемена город Сану, а также прилегающие к ней самые населенные западные регионы страны. Против них была организована иностранная интервенция во главе с Саудовской Аравией. Длившаяся вплоть до 2022 года война закончилась фактически победой хуситов - они удержали контроль над столицей и западом страны, превратившись в одну из самых мощных на Аравийском полуострове военных сил. При этом находящихся в тесном союзе с Ираном (подробнее о хуситах мы писали здесь).

В своих публичных заявлениях лидеры хуситов неоднократно называли свои нынешние атаки на суда ответом на израильские операции в секторе Газа. Их намерение, как они говорят, состоит в том, чтобы оказать давление на Израиль для прекращения войны в секторе Газа.

Главные западные союзники Израиля - США и Британия - пытаются положить конец нападениям на суда. Однако уже очевидно, что одними ракетными ударами это сделать невозможно. Что и показали события последних дней, когда хуситы продолжили наносить удары по различным судам.

Без сухопутной операции против хуситов в Йемене проблему не решить. Но сил, способных на это, у США под рукой нет. Собственная армия в регионе не развернута, а Саудовская Аравия вряд ли захочет повторить неудачный опыт интервенции прошлых лет.

Поэтому в целом ситуация для Вашингтона в Красном море складывается патовая - и не реагировать на активность хуситов нельзя, и прекратить ее тоже нет сил.

А усиление ударов по Йемену может вызвать ответную волну ударов проиранских группировок по американским объектам в Сирии и Ираке (что уже и так происходит). И, по итогу, США придется либо эвакуировать свои базы из этих стран, либо вновь ввязываться в большую войну с непредсказуемыми последствиями. По крайней мере, прошлый опыт войны Америки в Ираке нельзя назвать положительным.

Тем более что, в случае вмешательства США, в войну, скорее всего, вступит Иран.

"Есть риск того, что Тегеран, поддерживающий хуситов, может принять ответные меры на западные удары по Йемену, что потенциально приведет к кошмарному сценарию прямого конфликта между Ираном и США", - пишет Фрэнк Гарднер.

Новые удары США по Йемену могут лишь усилить хуситов, считает Александра Старк - эксперт по Йемену, младший научный сотрудник американской аналитической корпорации RAND, одним из главных заказчиков которой является Пентагон.

"Хуситы бросают вызов Соединенным Штатам и их партнерам в Персидском заливе на протяжении двух десятилетий. А применение силы против хуситов в прошлом просто позволило группировке усовершенствовать свой военный потенциал и изображать себя как героическое движение сопротивления, укрепляя свою легитимность внутри страны. Десятилетия опыта показали, что военные усилия по вытеснению хуситов вряд ли будут эффективными. В то же время ответные удары также повысят вероятность того, что война между Израилем и ХАМАС распространится на весь регион и возобновится гражданская война в Йемене. За последние полтора года перемирие, достигнутое ООН, сдерживало серьезный конфликт в Йемене, но прямые удары США по объектам хуситов могут вновь разжечь внутреннюю войну", - сказала "Стране" Старк.

Эксперты также говорят, что влияние хуситов внутри Йемена заметно возросло.

"После начала войны в Израиле резко выросло число мобилизованных хуситами жителей Йемена, что обусловлено народной поддержкой населения Газы, что может привести к захвату власти во всей стране хуситами (сейчас Йемен разделен между западом, контролируемым хуситами, и востоком под контролем йеменского правительства - Ред.). Нападения и ответ со стороны крупных держав, таких как США, также вынуждают другие страны и правительства вести с ними переговоры, давая им де-факто легитимность в то время, когда они официально не признаны на международном уровне правительством Йемена", - сказал "Стране" журналист "Аль-Джазиры" Джастин Салхани, освещающий события в Йемене.

2. Ливанский фронт. Хезболла

Тем временем обостряется ситуация на еще одном потенциальном фронте ближневосточной войны - между Израилем и ливанской "Хезболлой".

Эксперты считают, что обе стороны как никогда близки к полномасштабной войне после недавнего удара по лидерам ХАМАС в пригороде Бейрута.

"Учитывая тяжесть боевых действий против ХАМАС в Газе, кто-нибудь верит, что операция против более крупной, сильной и проверенной в боях организации - такой, как "Хезболла", - с более совершенным арсеналом и реальной стратегической подготовкой будет легкой?" - задаётся вопросом в комментарии Bild эксперт по Ближнему Востоку Международного института стратегических исследований Эмиль Хокаем. Он прочит миру "трудные и ужасные времена".

Впрочем, эксперт по Ближнему Востоку и ливанский политик Омар Арфуш полагает, что Ливан не будет воевать с Израилем.

"Хезболла" ответит только на действия Израиля против Ливана. По своей инициативе большую войну не начнет. Ни "Хезболла", ни Ливан не заинтересованы в отрытой войне на севере Ливана. Армия "Хезболлы" намного сильнее, чем армии ХАМАС, Сирии и Иордании вместе взятых. У них есть серьезное оружие, огромные туннели, в которые могут зайти танки, ракеты, есть много дисциплинированных солдат. У них есть большой опыт войны в Сирии. Но в то же время у лидера "Хезболлы" шейха Насраллы есть свой план действий, на который никто не может влиять. В нем есть большая и сокрушительная война против Израиля, но не сейчас. Насралла играет вдолгую. Ни Иран, ни ХАМАС не может ему диктовать, когда кого атаковать. И есть еще очень важный политический момент - "Хезболла" сейчас фактически контролирует власть в Ливане. Если "Хезболла" пойдет по своей инициативе на войну, она может потерять власть над Ливаном. Большинство ливанцев не хотят воевать с Израилем, если только сам Израиль первым не начнет наземное вторжение", - сказал "Стране" Арфуш.

3. Фронт в секреторе Газа. ХАМАС и Израиль

На днях исполнилось 100 дней с момента начала войны Израиля и ХАМАС.

И ситуация для Израиля непростая и очень неоднозначная.

С одной стороны, израильская армия продвигается в секторе Газа.

С другой стороны, ХАМАС до сих пор не разгромлен, он продолжает бои и контролирует значительную часть сектора Газа. Сколько еще нужно времени и жертв со стороны Израиля для его разгрома - никто сказать пока не может. И, что еще опаснее, растет международное давление.

В Международном суде ООН прошли слушания по иску ЮАР к Израилю с обвинением в геноциде.

Южная Африка заявила, что Израиль устроил в Газе "крупнейшую бомбардировку XXI века" и намеренно подвергает жителей сектора "массовому голоду".

"Из всех людей в мире, которые в настоящее время страдают от сильного голода, более 80 процентов проживают в секторе Газа", - сказал юрист ЮАР в суде.

Израиль в ответ заявил, что ЮАР пытается "ввести суд в заблуждение" и "по просьбе ХАМАС старается избавить его от обвинений в убийстве и лишить Израиль права на самооборону".

Израильские юристы заявили, что Израиль не начинал войну и не стремился к ней.

"Израиль защищается от ХАМАСа, от „Исламского джихада“ и от других террористических организаций, жестокость которых не знает границ. Израиль не только не имел геноцидальных намерений, но сам явился 7 октября жертвой геноцида", — сказал представитель Израиля.



В то же время на фоне усиливающихся обвинений в адрес Израиля в геноциде и военных преступлениях, начала меняться позиция Запада.

Издание Axios на днях сообщило, что премьер Израиля Нетаньяху отказывается следовать рекомендациям Вашингтона, поэтому "у президента Байдена и других американских должностных лиц растет раздражение относительно Нетаньяху и того, что он отвергает большую часть недавних запросов США, касающихся войны в Газе".

Один из источников в администрации США утверждает, что "терпение президента кончается".

Чего именно требует Белый дом, озвучил координатор Белого дома Джон Кирби. По его словам, Байден считает, что пришло время для снижения интенсивности боевых действий, что и обсуждается с Нетаньяху.

И вчера поступили первые сигналы о том, что Израиль может последовать рекомендациям американских союзников.

Министр обороны Йоав Галлант заявил, что "интенсивная фаза" наземного наступления на севере сектора Газа завершилась и вскоре завершится и на юге сектора. По его словам, войска с меньшей интенсивностью проводят операции на севере Газы после разгрома всех батальонов ХАМАСа в этом районе. Солдаты ведут там поиск оставшихся объектов ХАМАС и "уничтожают последних боевиков".

"На юге сектора Газа интенсивная фаза скоро закончится", - сказал Галлант, имея в виду район Хан-Юниса, не называя точных сроков.

Отметим, что фактически остановка боевых действий без полного разгрома ХАМАС (что многократно провозглашалось главной целью) будет воспринято всеми как поражение Израиля. А ситуация, когда ХАМАС контролирует значительную часть сектора трудно назвать его "полным разгромом".

Пока непонятно, какую в реальности дальнейшую стратегию и тактику изберет израильское руководство - будет ли оно действительно останавливать боевые действия, так и не разгромив ХАМАС, или же, несмотря ни на что, продолжит их с прежней интенсивностью.

Но в израильских СМИ уже задаются вопросом о том, осуществимы ли вообще цели военной операции в Газе?

Как пишет обозреватель израильской газеты "Едиот Ахронот" Наум Барнеа, за сто дней операции в секторе Газа цели Израиля не были достигнуты.

По его мнению, "последние 100 дней свидетельствуют о трудностях".

Он считает, что происходит "военное наступление, у которого нет конечной цели, плана". Поэтому, с его точки зрения, "это всего лишь карательная кампания, кампания мести".

"Если предположить, что у нас нет ни воли, ни возможности сбросить в море более двух миллионов человек, то проблема, которую поставила Газа, не будет решена. Без альтернативы либо ХАМАС вернется, чтобы установить контроль над сектором Газа, либо солдаты ЦАХАЛ останутся там навсегда (третий вариант, анархия в сомалийском стиле, вызывает еще меньше восторга)", - пишет автор.

"Масштабы потерь, упущения, ущерб и продолжительность войны, которые обещают нам, заставляют со всей серьезностью спросить, правильно ли, чтобы те же самые люди, по чьей вине происходили события 7 октября, продолжали служить на своих должностях?" - задается вопросом журналист, имея в виду правительство Нетаньяху.

Чего ждать Украине

В геополитическом смысле, считают эксперты, Иран и Китай могут надеяться использовать Йемен, чтобы связать руки США. Тогда Запад вынужденно будет уделять меньше времени Украине, а возможностей оказывать помощь Киеву станет еще меньше.

"Глубина и тяжесть последствий для Украины будут зависеть от того, как этот конфликт будет развиваться, будет он вовлекать другие страны. Сейчас главные последствия для Украины - это отвлечение внимания от украинской проблемы, перенаправление на Ближний Восток нашими западными союзниками значительного арсенала ракет и авиационных боеприпасов, которые потенциально могли бы быть поставлены в Украину. Также это рост цен на нефть и газ в мире, что увеличивает доходы российского бюджета и уменьшает наши, потому что мы импортируем энергоносители. Это провоцирование инфляции, прежде всего в Европе из-за роста цены доставки товара морским транспортом - корабли вынуждены обходить Суэцкий канал, и, соотвественно, выросла стоимость доставки товаров, и цены на них на европейских рынках будут расти, что тоже будет негативно сказываться на состоянии Европы и на ее возможности помогать Украине. Но все эти последствия не критичны для Украины, они будут иметь какой-то негативный эффект, но очень ограниченный. Другой вопрос, если американская и союзническая операция в регионе затянется и превратится в острую форму противостояния между западным и арабским миром, США и Ираном, если в войну все же втянется "Хезболла". Ведь конфликт с хуситами - производный от конфликта между Израилем и ХАМАС. Хуситы требуют вывести израильские войска из сектора Газа, именно поэтому они начали обстреливать торговые суда в Красном море. Если этот конфликт будет разгораться и в него будет втягиваться все больше стран, тогда Украина может потерять значительную часть и военной, и финансовой поддержки. Это может спровоцировать взрыв цен на энергоносители в мире, и это может привести к резкому ослаблению позиций стран Запада на Ближнем Востоке, что будет иметь негативный геополитический эффект и для Украины", - сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.