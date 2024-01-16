СМИ публикуют кадры разрушений после иранского удара по объектам в Ираке, который произошел в ночь на 16 января.

Как сообщают иранские СМИ, одной из целей был офис израильской разведки "Моссад".

Вчера Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ударил баллистическими ракетами по целям возле города Эрбиль (столица Иракского Курдистана).

В КСИР заявили, что целью стали "шпионские центры и собрания антииранских террористических групп в регионе".

Сообщается, что взрывы раздались возле консульства США, а также жилых домов. Известно о двух погибших и пятерых раненых гражданских лицах.

В Иране заявляют, что Иракский Курдистан используется как плацдарм для иранских сепаратистских групп и "агентов Израиля".

Напомним, что Иран ударил ракетами и беспилотниками по авиабазе и консульству США в Ираке.

Ранее мы писали о том, что в украинской разведке рассказали, что Иран хочет получить от России в обмен на поставки оружия.

А также, что Иран обеспечивает йеменских хуситов данными разведки и помогает атаковать корабли в Красном море.