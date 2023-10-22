Государственный департамент США предписал некоторым сотрудникам, чья работа не связана с критически важными функциями дипмиссии, покинуть представительства Соединенных Штатов в Ираке в связи с возросшими угрозами безопасности.

Об этом говорилось в опубликованном в воскресенье, 22 октября, сообщении на сайте ведомства.

"Государственный департамент распорядился об отъезде некоторых сотрудников правительства США из посольства США в Багдаде и генерального консульства США в Эрбиле в связи с возросшими угрозами безопасности персонала и интересов США", - было сказано в сообщении.

Отмечалось, что американским госслужащим запрещено использовать международный аэропорт Багдада.

Также Госдеп по-прежнему рекомендует американским гражданам отказаться от поездок в Ирак.

Правда, через несколько часов после публикации сообщения о дипломатах оно исчезло с сайта внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне военная база США в Иракском Курдистане подверглась атаке двух беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших ранее против террористов из группировки "Исламское государство".

Перед этим военная база США "Айн-эль-Асад" на западе Ирака подверглась обстрелу из "Града", на её территории разорвалось несколько ракет.