Военная база США "Айн-эль-Асад" на западе Ирака подверглась обстрелу из "Града", на её территории разорвалось несколько ракет.

Об этом сообщает портал Shafaq News.

Канал Al Mayadeen уточняет, что в атаке приняли участие и несколько БПЛА.

Также заявляется, что подверглись нападению и другие американские базы в Сирии и Ираке - Аль-Танф и Аль-Харир.

Кроме того, телеканал Fox News сообщает, что американская военная база Эт-Танф в Сирии подверглась атаке БПЛА и публикует видео горящей базы, а CTV News информирует о раненых американских военнослужащих.

Тем временем в сети появилось видео взлета беспилотников, которыми, как утверждают арабские СМИ, был нанесен удар по американским базам.

Напомним, на днях военизированная шиитская организация "Хезболла" Ирака заявила, что нанесёт удар по американским базам, если Соединённые Штаты вмешаются в палестинско-израильскую войну.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по двум сирийским аэропортам. Они прекратили работу.

Перед этим эксперты предположили, что Израилю грозит война на пять фронтов. А именно - с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан.