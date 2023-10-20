Военная база США в Иракском Курдистане подверглась атаке двух беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Канал сообщает, что ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших ранее против террористов из группировки "Исламское государство".

Подробностей о последствиях атаки не приводится. Американская база находится на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада).

Напомним, накануне военная база США "Айн-эль-Асад" на западе Ирака подверглась обстрелу из "Града", на её территории разорвалось несколько ракет. Также сообщалось об атаке беспилотников. Кроме того, подверглись нападению и другие американские базы в Сирии и Ираке - Аль-Танф и Аль-Харир.

Ранее военизированная шиитская организация "Хезболла" Ирака заявила, что нанесёт удар по американским базам, если Соединённые Штаты вмешаются в палестинско-израильскую войну.

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