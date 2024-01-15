Иран надеется получить от России современную авиацию, в частности, Су-34, тренировочные самолеты и радиолокационные станции в обмен на поставки оружия в РФ.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий в интервью изданию "РБК-Украина".

"Иран развивает военно-техническое сотрудничество с Россией, потому что Тегеран заинтересован в российском вооружении", - сказал Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что между РФ и Ираном "продолжаются переговоры".

Ранее издание Sky News со ссылкой на источники сообщало, что Иран разработал новый ударный дрон для России и близок к передаче баллистических ракет. Дальность полета беспилотника оценивается в 1500 км, его можно запускать с транспортного средства.

Напомним, еще в прошлом году в США опасались, что Иран передаст России баллистические ракеты малой дальности для войны в Украине.

Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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