Иран заявил, что нанес удары по "шпионской базе" в иракском Эрбиле. Были запущены баллистические ракеты класса "земля-земля" типа "Фатх 110".

В то же время, иракские агентства сообщают, что в Эрбиле был нанесен удар по авиабазе США и консульству США.

По сообщению Shafaq News, первая атака была нацелена на авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. База используется силами США и Ирака.

Источник в службе безопасности сообщил агентству, что база подверглась нападению ракет и дронов.

Второе нападение было направлено на консульство США в Эрбиле. Местный источник сообщил агентству, что консульство подверглось нападению нескольких беспилотников.

Источник сообщил, что было слышно шесть взрывов, а в здании консульства сработали тревожные сирены.

Также местные агентства заявляют, что консульство США в Эрбиле почти полностью разрушено после удара иранской баллистической ракетой и публикуют соответствующее видео.

Ответственность за удар уже взял на себя Корпус стражей исламской революции Ирана.

Тем временем появилась первая реакция американцев на обстрел Ираном Эрбиля.

Телекомпания ABC со ссылкой на источники сообщила, что восемь объектов возле американского консульства в городе Эрбиль подверглись атакам Корпуса стражей исламской революции.

По словам источников, аэропорт Эрбиля прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки".

Несколько взрывов прогремело также возле консульства США.

Источники ABC утверждают, что пострадавших среди американских военных нет.

Ранее мы писали, что в Аденском заливе Аравийского моря пропали без вести бойцы морского спецназа ВМС США SEAL, которые пытались взять под контроль судно, перевозившее в Сомали компоненты иранских баллистических ракет средней дальности.

Также у берегов Йемена в Красном море ракета хуситов попала в принадлежащее США торговое судно.