В Аденском заливе Аравийского моря пропали без вести бойцы морского спецназа ВМС США SEAL, которые пытались взять под контроль судно, перевозившее в Сомали компоненты иранских баллистических ракет средней дальности.

Об этом сообщает АР со ссылкой на Пентагон.

По данным агентства, бойцы участвовали в миссии по захвату судна с компонентами для иранских баллистических ракет средней дальности, направлявшегося в Сомали.

Чиновник Пентагона рассказал журналистам АР, что экипаж судна, у которого не было опознавательного флага какой-либо страны, планировал перевезти части ракеты, включая боеголовки и двигатели, на другое судно у берегов Сомали.

"Морские котики" находились на военном корабле "Льюис Б. Пуллер", экспедиционном судне морской базы ВМФ, и добирались до лодки на небольших боевых кораблях для специальных операций, которыми управлял экипаж специального назначения ВМФ. Когда они поднимались на борт в бурном море, около 8 часов вечера по местному времени одного "морского котика" сбила с ног высокая волна, и его товарищ по команде пошел за ним. Оба пропали без вести", - сказано в публикации.

Сегодня у берегов Йемена в Красном море ракета хуситов попала в принадлежащее США торговое судно.

Напомним, минувшей осенью американский спецназ прибыл в Израиль для помощи в поиске заложников, захваченных ХАМАС.