Представитель Пентагона Кристофер Майер сообщил, что американский спецназ прибыл в Израиль для помощи в поиске заложников.

Об этом пишет The New York Times.

Он не стал уточнять, сколько именно американских военных находится в стране.

Другие источники говорят, что за последние дни было отправлено несколько десятков солдат в дополнение к той небольшой группе, которая уже была там.

Спецназ вместе с Госдепом и ФБР будет заниматься идентификацией заложников в секторе Газа, в том числе американских. Выполнение боевых задач не планируется.

Майер добавил, что силы специальных операций США в регионе также готовы "помочь нашим гражданам покинуть места и обеспечить безопасность наших посольств".

Еще несколько западных стран тайно перебросили небольшие группы своего спецназа ближе к Израилю, чтобы помочь в любой потенциальной спасательной операции и быть поблизости, чтобы помочь в любой крупномасштабной эвакуации своих граждан из Израиля или Ливана.

Напомним, Египет открыл КПП "Рафах" для эвакуации иностранцев из сектора Газа. Первые иностранцы уже начали проходить через него.

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