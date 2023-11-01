Египет открыл КПП "Рафах" для эвакуации иностранцев из сектора Газа. Первые иностранцы уже начали проходить через него.

Об этом сообщает AFP.

Египет сообщает, что анклав покинут 450 человек. Также в сектор Газа въезжают машины скорой помощи, которые должны будут вывезти около 80 тяжелораненых палестинцев.

Израильские СМИ пишут, что Египет разместил танки и бронетехнику напротив КПП, "чтобы не дать жителям Газы бежать и спасти свои жизни".

По данным Reuters, посредником для достижения договоренности выступил Катар. Как долго будет работать данный коридор, договоренности нет.

Ранее мониторинговые ресурсы сообщили, что в секторе Газа почти полностью пропал интернет.

Информацию подтвердил единственный оставшийся в регионе оператор. Он сообщил о "полном прекращении всех коммуникаций и интернет-услуг" в связи с тем, что международные маршруты, которые ранее были восстановлены, снова отключены.

Напомним, 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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