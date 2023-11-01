Египет открыл КПП "Рафах" для эвакуации иностранцев из сектора Газа
Египет открыл КПП "Рафах" для эвакуации иностранцев из сектора Газа. Первые иностранцы уже начали проходить через него.
Об этом сообщает AFP.
Египет сообщает, что анклав покинут 450 человек. Также в сектор Газа въезжают машины скорой помощи, которые должны будут вывезти около 80 тяжелораненых палестинцев.
Израильские СМИ пишут, что Египет разместил танки и бронетехнику напротив КПП, "чтобы не дать жителям Газы бежать и спасти свои жизни".
По данным Reuters, посредником для достижения договоренности выступил Катар. Как долго будет работать данный коридор, договоренности нет.
Ранее мониторинговые ресурсы сообщили, что в секторе Газа почти полностью пропал интернет.
Информацию подтвердил единственный оставшийся в регионе оператор. Он сообщил о "полном прекращении всех коммуникаций и интернет-услуг" в связи с тем, что международные маршруты, которые ранее были восстановлены, снова отключены.
Напомним, 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.
30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.
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