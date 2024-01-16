Военные США нанесли новый удар в Йемене, нацеленный на противокорабельные баллистические ракеты на территории страны, контролируемой хуситами.

Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника.

Официальные лица США, выступая на условиях анонимности, заявили, что сегодняшний удар был нацелен на четыре противокорабельные ракеты.

"Американские военные во вторник нанесли новый удар в Йемене по противокорабельным баллистическим ракетам в контролируемой хуситами части страны", — говорится в сообщении агентства.

Между тем Евросоюз через месяц хочет направить военные корабли в Красное море, где хуситы обстреливают торговые суда. Об этом тоже сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Создание военно-морской миссии будет завершено не позднее 19 февраля. Она будет работать в координации с другими странами, тоже осуществляющими защиту торговых судов от участившихся нападений йеменских хуситов.

Напомним, что через Красное море проходит 30% мировых перевозок. Их стоимость составляет миллиарды долларов, а это означает, что проблемы там из-за атак хуситов на корабли могут привести к значительным сбоям поставок во всем мире.

Ранее мы сообщали, что после предыдущих американских ударов по йеменским хуситам они сохранили практически 75% своей способности стрелять по кораблям. Заявлялось, что удары достигли цели, но уничтожили лишь от 20 до 30 процентов наступательных возможностей хуситов.