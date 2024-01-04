"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы на поминках генерала Сулеймани в Иране
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты в Иране, в результате которых погибли более 100 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации.
Они сообщили, что двое членов Исламского государства взорвали пояса со взрывчаткой в толпе, собравшейся в среду на кладбище в юго-восточном иранском городе Керман в годовщину смерти Сулеймани.
Ранее сообщали, что в иранском Кермане рядом с кладбищем прогремел взрыв. На кладбище похоронен бывший командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани. Сначала сообщалось, что погибли не менее 50 человек, по уточненным данным - 73, в том числе шестеро детей. Официально пока подтверждена гибель 20 человек. Еще 171 человек получил ранения.
Иран пообещал жёсткий ответ за взрыв на поминках Сулеймани у кладбища в Кермане.
"Запятнанные кровью невинных руки и гнусные мысли, которые привели преступников к этой ошибке, отныне станут целью репрессий и справедливого наказания. Эта трагедия повлечёт за собой жёсткий ответ", - заявил Хаменеи.