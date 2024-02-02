Борис Надеждин, которого называют единственным "антивоенным кандидатом" на выборах президента РФ, рассказал журналистке Ксении Собчак о том, как видит переговоры с Владимиром Зеленским о прекращении войны в Украине.

Отметим, что Надеждин неоднократно заявлял, что сразу после вступления в должность президента предложит Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры.



Однако ему, в связи с этим, часто задают встречный вопрос: а что он будет делать если (а точнее, когда) Зеленский потребует в качестве обязательного условия начала переговоров вывод российских войск на границы 1991 года, а до того прекращать огонь откажется. Вероятность именно такого варианта близка к 100%. Если допустить, что Путин вдруг проиграет выборы и Надеждин станет президентом РФ, то у украинских властей вряд ли будет мотивация идти на какие-то большие уступки новому российскому президенту. Наоборот, в Киеве возникнут ожидания, что в России начнутся хаос и глобальная смута (не факт, что они начнутся, но ожидания наверняка возникнут), а потому Украина и так вернет всю свою территорию и без всяких переговоров.



Надеждин в интервью Собчак ответ на этот "встречный вопрос" сформулировал примерно так: "Для начала я позвоню Трампу, Макрону и Шольцу и договорюсь с ними, чтобы они позвонили Зеленскому и послали ему сигнал, что важен мир. А после этого мы подпишем соглашение о прекращении огня и потом проведем референдум, спросим у людей в Крыму, на Донбассе, в Херсонской и в Запорожской областях где они хотят жить – в России или в Украине, и по итогам этого проведем новую границу".

Собчак усомнилась в реалистичности этого плана. И он действительно выглядит сомнительным даже если опустить то, что Трамп, с которым Надеждин хочет договориться, если и вернется к власти, то только через год. Нет никаких признаков того, что Запад готов отказаться от прежней позиции (восстановление территориальной целостности Украины). А если даже и попытается о чем-то таком намекнуть Украине, то вряд ли Киев к этому прислушается. В том числе и из-за описанных выше ожиданий скорого краха России, которые в Украине появятся после победы Надеждина.



В реальности же до тех пор, пока на Западе и в Украине не поменяется базовая концепция по варианту окончания войны (выход на границы 1991 года) перед любым российским президентом, какой бы ни была его фамилия, будет всего две альтернативы: либо вывести войска на границы 1991 года, выплатить репарации и реализовать прочие положения так называемого "плана Навального". Либо воевать дальше, "принуждая" Украину, как минимум, согласиться на остановку войны по линии фронта, а как максимум – на принятие всех российских условий мира. То есть делать то же самое, что сейчас делает Путин.



Но, очевидно, Надеждин не может четко обозначить свой выбор между этими вариантами. В первом случае его ждёт уголовная статья и гарантированное снятие с выборов. Во втором же возникнет вопрос: а чем он отличается от Путина?



Потому Надеждин, чтобы уйти от прямого ответа и придумывает хитрую схему "для начала я позвоню Трампу".

Ранее мы разбирались, что говорит об Украине "антивоенный" кандидат в президенты РФ Борис Надеждин и какие у него перспективы.