Гиркин-Стрелков хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ.

Об этом заявил сопредседатель "Русского движения за Стрелкова" Олег Нельзин. Он зачитал обращение Гиркина из СИЗО, где тот находится по обвинению в экстремизме.

Бывший "министр обороны ДНР" в своём письме из тюрьмы дал своим соратникам указание развернуть штаб по сбору подписей и призвал другие организации поддержать его кандидатуру.

О своём выдвижении в президенты Стрелков заявлял в августе, также находясь в СИЗО.

Как мы сообщали, в РФ на три месяца продлили арест Игоря Гиркина-Стрелкова. Следователь заявил в суде, что для завершения расследования по делу Стрелкова необходимо дополнительное время на ряд следственных действий и получение результатов экспертиз, в том числе молекулярно-генетической, баллистической и психолого-лингвистической.

При этом, по мнению следствия, основания, по которым Стрелкова поместили в СИЗО, не изменились: он по-прежнему может помешать расследованию или скрыться, используя навыки конспирации.

Ранее заключённый в тюрьму российский оппозиционер Алексей Навальный назвал Стрелкова-Гиркина политзаключённым, арест незаконным, а дело "политически мотивированным".