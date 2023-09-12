В РФ Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия продлил еще на три месяца арест Игоря Гиркина-Стрелкова.

Об этом сообщают российские СМИ.

Следователь заявил в суде, что для завершения расследования по делу Стрелкова необходимо дополнительное время на ряд следственных действий и получение результатов экспертиз, в том числе молекулярно-генетической, баллистической и психолого-лингвистической. При этом, по мнению следствия, основания, по которым Стрелкова поместили в СИЗО, не изменились: он по-прежнему может помешать расследованию или скрыться, используя навыки конспирации.

Защита Стрелкова просила суд отклонить ходатайство следствия и избрать ему более мягкую меру пресечения. Адвокат Гаджи Алиев, защищающий Стрелкова, заявил, что обжалует решение суда как необъективное и несправедливое.

Сам Гиркин отказался признавать вину и ходатайствовал о домашнем аресте.

"Я нахожусь не в самом хорошем состоянии здоровья. Я нахожусь в розыске Интерпола, приговорён заочно к пожизненному заключению — возможность скрыться за рубежом для меня является абсурдом. Я не признаю свою вину и намерен отстаивать свое доброе имя и честь в суде, так что скрываться и подтверждать выдвинутое обвинение я не собираюсь", — заявил Стрелков.

Напомним, бывшего "министра обороны ДНР", который с 2022 года жестко критиковал военно-политическое руководство РФ за ход войны в Украине, задержали 21 июля по подозрению в экстремистской деятельности.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный назвал Стрелкова-Гиркина политзаключенным, арест незаконным, а дело - "политически мотивированным".