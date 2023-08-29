В РФ оставили под арестом Игоря Гиркина-Стрелкова.

Об этом сообщают российские СМИ.

Суд признал пребывание Гиркина в СИЗО законным, отклонив апелляцию защиты.

Адвокаты Стрелкова обратились в апелляционный суд с просьбой отменить решение первой инстанции и выбрать более мягкую меру пресечения. Они подчеркнули, что их клиент не собирается скрываться от следствия и суда, имеет положительные характеристики, много раз получал награды, страдает от нескольких заболеваний и активно сотрудничает со следствием, предоставляя последовательные и правдивые показания.

Гиркин поддержал адвокатов и отметил, что не понимает, почему суд первой инстанции избрал ему арест в качестве меры пресечения. Обвиняемый также пояснил, что длительное время не выезжал за пределы России, находится в поле зрения спецслужб и напомнил, что осужден судом Гааги.

"Почему именно сейчас я должен был бы скрыться и куда, я лично в материалах предъявленного мне обвинения и из разъяснений следователя не усматриваю, несмотря на весь свой довольно большой оперативный опыт", - сказал Гиркин, обращаясь к суду.

Напомним, Гиркина-Стрелкова задержали в России в конце июля. Спустя несколько часов суд отправил его в тюрьму на два месяца до 18 сентября по обвинению в экстремизме.

Ранее мы сообщали, что оппозиционер Алексей Навальный назвал Гиркина политзаключенным, арест незаконным, а дело "политически мотивированным".