Бывший советник Бориса Немцова и его соратник по партии "Союз правых сил" Борис Надеждин оказался единственным российским политиком, который выступает против вторжения в Украину, но при этом был допущен к сбору подписей для участия в выборах президента РФ.

Первоначально то, что Надеждина, в отличие от Екатерины Дунцовой, не зарубили на самом раннем этапе, вызвало в российской оппозиционной среде подозрения в том, что его кандидатура была согласована с Кремлем, чтоб изобразить видимость конкуренции на выборах.

Кроме того, позиция Надеждина относительно войны в Украине не является на самом деле однозначной. С одной стороны он говорит, что вторжение было ошибкой и "спецоперацию" нужно прекращать. С другой стороны, дает понять, что он не будет выводить войска РФ на границы 1991 года и возвращать Крым. И вообще говорит, что он "русский патриот до мозга костей" и "интересы России всегда на первом месте".

Надеждин заявляет, что, как только станет президентом, сразу же предложит Владимиру Зеленскому прекращение огня и готов начать "трудные переговоры". Но, собственно говоря, примерно тоже самое декларирует и российская власть - о готовности к переговорам. Украина же заявляет, что не будет вести никаких переговоров с Москвой до вывода российских войск.

По всем этим причинам, фигура Надеждина изначально вызывала скепсис в среде либеральной оппозиции. Но затем отношение к нему изменилось. Многие оппозиционеры призвали его поддержать, а сбор подписей за Надеждина превратился в своего рода массовые акции - собираются большие очереди из людей.

Какой процент голосов может получить Надеждин, если его зарегистрируют кандидатом? Противников войны в России (вопреки бытующим в Украине представлениям) на самом деле немало. Даже данные лояльных власти социологических организаций показывают 15-20% россиян, которые выступают против "спецоперации". А в реальности их может быть еще больше. Кроме того, многие даже лояльные Путину люди испытывают тревогу за будущее, опасаясь новых волн мобилизации и ядерной войны (особенно на фоне призывов различных Z-деятелей готовиться к войне с "глобальным Западом"). Все эти люди не выходят на площади, не участвуют в протестах и никак публично своей позиции не выражают с учетом перспективы получить уголовный срок. Однако прийти и проголосовать на выборах для них проблемы не составит. Поэтому в теории Надеждин может взять немало, даже с учетом того, что власти в состоянии, при необходимости, "подкрутить" результаты через электронное голосование.

Угрозу Надеждин для Кремля представляет и по двум другим причинам.

Во-первых, он, противопоставляя себя (как "кандидата мира") президенту (как "кандидату войны"), перебивает "миротворческую линию", которую сейчас пытается проводить Путин и во вне, и внутри страны - что он то как раз "не против прекращения войны" и готов хоть завтра начать переговоры с Киевом, но "вот Украина против". Да и в целом допуск к выборам (а значит и разрешение на агитацию в СМИ) политика, который открыто критикует вторжение в Украину - главное решение Путина последних лет, довольно рискованно для Кремля с точки зрения управления общественными настроениями и внутриполитическими процессами в РФ.

Во-вторых, объявление итогов выборов, на которых победит Путин, может спровоцировать акции протеста сторонников Надеждина, которые заявят, что у их кандидата "украли голоса". Не факт, конечно, что это будут какие-то крупные акции, но определенную проблему для Кремля составят, разрушая картину "единения страны вокруг Путина", которую, по задумке властей, должны были бы продемонстрировать выборы.

И именно поэтому велика вероятность, что Надеждина просто не допустят к выборам и не зарегистрируют кандидатом.

Но если все-таки он кандидатом станет, то это, безусловно, внесет определенную интригу в процесс выборов, на которых изначально никакой интриги не предполагалось.

Публикуем видео, которое дает представление о взглядах на войну в Украине российского политика Бориса Надеждина, который намерен участвовать в выборах президента РФ.

Напомним, что президентские выборы в России будут длиться три дня - 15, 16 и 17 марта.