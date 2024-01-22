Российская либеральная оппозиция поддержала выдвижение на пост президента РФ общественного деятеля Бориса Надеждина, который выступает против войны в Украине.

О поддержке Надеждина заявила журналистка Екатерина Дунцова, которая сама пыталась баллотироваться, но ЦИК отказал ей в выдвижении. Дунцова призвала помочь собрать подписи для Надеждина.

Также его поддержал известный либеральный блогер Максим Кац, который назвал Надеждина "единственным антивоенным кандидатом".

После Каца в пользу этого кандидата высказался опальный олигарх Михаил Ходорковский и сторонники Навального: Георгий Албуров, Любовь Соболь и Иван Жданов.

После этого, как пишет "Радио Свобода", процесс сбора подписей за Надеждина ускорился, и на это утро их было собрано 78 тысяч.

Для регистрации в качестве кандидата нужно не менее ста тысяч подписей как минимум в 40 регионах РФ. Сбор подписей закончится 31 января.

Надеждин заявил о планах баллотироваться в президенты в конце октября. Он выдвигается от партии "Гражданская инициатива" (от нее в 2018 году баллотировалась Ксения Собчак). В декабре ЦИК допустил Надеждина к сбору подписей.

Однако пока неизвестно зарегистрирует ли его ЦИК как кандидата в президенты. В провластных пабликах уже идут призывы не допускать Надеждина к выборам из-за его позиции против войны в Украине.

Ранее сообщалось, что выступивший против войны в Украине лидер российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году.

Напомним, что президентские выборы в России будут длиться три дня - 15, 16 и 17 марта.

8 декабря в РФ представили логотип предстоящих выборов президента. Использован символ российского вторжения в Украину - латинская буква V, которая также является первой буквой имени Владимира Путина.