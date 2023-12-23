ЦИК РФ единогласно отказал в регистрации инициативной группы Екатерины Дунцовой на выборах президента России. Таким образом она не допущена к участию в выборах.

"Вы женщина молодая, у вас все впереди", - сказала после этого Дунцовой глава ЦИК РФ Памфилова.

Там сообщили, что в её документах было выявлено более 100 ошибок.

Ранее мы рассказывали, что на выборы президента РФ идет оппозиционная журналистка из Ржева. Судя по слухам её планируют сделать новым лидером либерально-прозападной и антивоенной российской оппозиции вместо Навального, который сидит в тюрьме, а недавно из нее исчез в неизвестном пока направлении.

Дунцова выступает с критикой политики Путина и за прекращение войны в Украине. Она заявляет, что "последние 10 лет Россия движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение".

Относительно войны в Украине позиция Дунцовой негативная: "Военные операции" на территории сопредельных государств ведут к неминуемой изоляции и деградации. Последними союзниками остаются Иран, Северная Корея и Эритрея, но скоро и они могут отвернуться".

В декабре заявили, что в России официально назначили президентские выборы на 17 марта 2024 года. Как заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, этим решением дается старт предвыборной кампании. Она добавила, что предстоящие выборы - это важнейшее политическое событие, которое во многом будет определять вектор развития России.