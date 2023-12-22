В кандидаты на должность президента России выдвигается Екатерина Дунцова - 40-летняя журналистка из Ржева Тверской области.

Ее уже активно продвигают российские оппозиционные ресурсы.

В связи с тем, что в ее команду вошли представители проекта "Наш штаб", который связывают с Михаилом Ходорковским, российские госСМИ пишут, что Дунцова - это его креатура. Соратники Дунцовой отрицают связи с Ходорковским и другими бизнесменами, которые находятся за границей.

Все это уже породило версию, что Дунцову планируют сделать новым лидером либерально-прозападной и антивоенной российской оппозиции вместо Навального, который сидит в тюрьме, а недавно из нее исчез в неизвестном пока направлении.

Лозунгом программы Екатерины Дунцовой стали слова: "Вернем стране будущее", а на ее фото пишут "Россия с человеческим лицом".

Дунцова выступает с критикой политикой Путина и за прекращение войны в Украине.

Она заявляет, что "последние 10 лет Россия движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение".

"Стране необходимы скорейшие перемены: прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных. Нам предстоит отменить все бесчеловечные законы, восстановить отношения с внешним миром. Изменить приоритеты бюджета: тратить деньги на улучшение жизни граждан, а не на новые танки. Вернуть отнятые свободы", — отмечает Дунцова.

Относительно войны в Украине позиция Дунцовой негативная: "Военные операции" на территории сопредельных государств ведут к неминуемой изоляции и деградации. Последними союзниками остаются Иран, Северная Корея и Эритрея, но скоро и они могут отвернуться".

Дунцова официально пока не зарегистрирована кандидатом в президенты России. Для этого ей нужно собрать 300 тысяч подписей избирателей.

И пока непонятно, сможет ли она выполнить это условие, а если и сможет, то пустят ли ее вообще на выборы президента или же ЦИК РФ просто откажется регистрировать ее кандидатом, объявив часть подписей поделанными или сославшись на какую-то иную причину. Например, обвинив ее в получении финансирования из-за границы.

Но если Дунцову пустят на выборы, то будет очень показательно, сколько голосов она получит. Даже согласно данным открытых соцопросов против войны в Украине выступают около 20% опрошенных. Поэтому потенциал для "антивоенного" кандидата есть.

Как раз поэтому многие и не верят, что Дунцову пустят на выборы. Впрочем, даже если ее и не пустят, то в выборах будет, скорее всего, участвовать как минимум один кандидат, который выступил против войны в Украине - Григорий Явлинский. Правда, сторонники Навального обвиняют его в работе на Кремль, а сам Явлинский недавно встречался с Путиным, где обсуждал мирный план по Украине. И его позиция сейчас заключается в необходимости немедленного прекращения огня с последующими переговорами об урегулировании отношений между Украиной и РФ. Впрочем, по меркам нынешней российской внутренней политики подобная позиция считается антивоенной, а потому также будет показательно, сколько Явлинский наберет голосов.

Ранее мы писали о том, что РФ может разрешить голосовать по украинскому паспорту на будущих президентских выборах.

А также, что президентские выборы в России будут длиться три дня - 15, 16 и 17 марта.